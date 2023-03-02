Здоровье 02 марта 2023, 13:44 Стало известно, каким образом коронавирус повышает риск аутоиммунных заболеваний Иммунолог Болибок: ковид переводит скрытое аутоиммунное заболевание в проявленное

Читать 360tv в

Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в разговоре с изаднием kp.ru прокомментиорвал данные исследователей из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Института медицины из Тайваня о том, что коронавирус повышает риск аутоиммунных заболеваний.

Как отметил медик, воспаление во внутреннем органе может спровоцировать развитие аутоиммунного воспаления.

Реклама

«Сам коронавирус очень сильно повреждает внутреннюю оболочку сосудов, которая называется интима. Поскольку интима есть абсолютно во всех сосудах и органах. Получается, что у болеющих ковидом возникает системное сосудистое воспаление во всех органах», — сообщил врач.

Он отметил, что ковид как бы является «спусковым крючком», который переводит скрытое аутоиммунное заболевание, к которому был предрасположен человек генетически, в проявленное.