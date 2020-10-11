Стало известно, какие три продукта помогут быстро похудеть

По его словам, не надо себя ни в чем ограничивать. Достаточно периодически употреблять огурцы, брокколи и овсяные хлопья.

В огурцах содержится много воды и пищевых волокон, поэтому этот овощ помогает быстро сжигать жиры и дает чувство сытости. Также китайский пользователь рекомендует удвоить эффект с помощью йогурта — надо просто добавить в него огурец. Это ускорит перистальтику желудочно-кишечного тракта, то есть помогает содержимому в пищеводе быстрее выйти.

Брокколи, по мнению пользователя, ускоряет обмен веществ и кровообращение. В них также содержатся пищевые волокна. Сначала овощ лучше отварить в воде, потом можно добавить немного молотого перца, соли и даже майонеза. Все это ускорит процесс похудения.

Что касается овсяных хлопьев, то с добавлением того же йогурта организм насыщается и уменьшает потребление других калорий. Но тут главное, чтобы йогурт был низкокалорийный. А еще этот рецепт помогает решить проблему с запорами.

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