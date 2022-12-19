Здоровье 19 декабря 2022, 16:45 Стало известно, какие продукты вызывают привыкание Врач Светлана Павличенко: сахар человеку не нужен

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Некоторые не очень полезные продукты способны вызывать у человека привыкание. Даже при отсутствии чувства голода мы не всегда готовы отказаться от употребления сладостей, рассказала диетолог-терапевт Светлана Павличенко в интервью Pravda.Ru.

Чаще всего привыкание вызывает сахар — источник быстрой энергии и «гормона радости». В результате регулярного употребления сладостей в головном мозге формируются особые нейронные связи, которые связывают употребление сахара с чувством полной удовлетворенности.

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Также привыкание способны вызвать и продукты из рафинированной муки. Всеми любимые пиццы и булочки для бургеров абсолютно никак не насыщают и не имеют полезных веществ.

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Кроме того, злоупотребление солью повышает риски возникновения гипертонии.