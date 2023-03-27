27 марта 2023, 19:01
Стало известно, какие продукты в обязательном порядке необходимо есть пожилым людям
Людям преклонного возраста стоит очень внимательно относиться к своему рациону питания. О том, какие продукты нужно обязательно есть пенсионерам, сообщило Utro.ru.
Для благоприятной работы организма пожилым людям следует добавить в рацион шпинат, огурцы, брокколи и капусту. Также рекомендуется употреблять побольше разнообразных ягод, которые способны укрепить иммунитет.
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Кроме того, полезными продуктами для здоровья пожилых людей являются яйца, рыба и оливковое масло.
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