Здоровье 27 марта 2023, 19:01 Стало известно, какие продукты в обязательном порядке необходимо есть пожилым людям

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Людям преклонного возраста стоит очень внимательно относиться к своему рациону питания. О том, какие продукты нужно обязательно есть пенсионерам, сообщило Utro.ru.

Для благоприятной работы организма пожилым людям следует добавить в рацион шпинат, огурцы, брокколи и капусту. Также рекомендуется употреблять побольше разнообразных ягод, которые способны укрепить иммунитет.

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Кроме того, полезными продуктами для здоровья пожилых людей являются яйца, рыба и оливковое масло.