Здоровье 23 декабря 2022, 12:17 Стало известно, какие продукты устранят неприятный запах во рту Маринованные овощи способны бороться с неприятными запахами

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От неприятного запаха изо рта можно избавиться при помощи употребления определенных продуктов. Подробнее о них сообщил сайт bmjopen.

По данным сайта «Ридус», с неприятным запахом способны бороться маринованные овощи, ферментированные продукты и кефир. Все они обладают определенными пробиотическими бактериями.

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Отмечается, что к таким выводам по проведенному исследованию пришли китайские ученые Сычуаньского университета.

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