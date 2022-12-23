23 декабря 2022, 12:17
Стало известно, какие продукты устранят неприятный запах во рту
Маринованные овощи способны бороться с неприятными запахами
От неприятного запаха изо рта можно избавиться при помощи употребления определенных продуктов. Подробнее о них сообщил сайт bmjopen.
По данным сайта «Ридус», с неприятным запахом способны бороться маринованные овощи, ферментированные продукты и кефир. Все они обладают определенными пробиотическими бактериями.
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Отмечается, что к таким выводам по проведенному исследованию пришли китайские ученые Сычуаньского университета.
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Ученые
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