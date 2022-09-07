Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 21:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Читать 360tv в

Специалисты университетской больницы Копенгагена (Дания) провели исследование, в ходе которого выяснили, какие продукты стоит употреблять матери во время беременности, чтобы предотвратить развитие крупа у ребенка. Об этом сообщил «Ридус».

Круп является проблемой, из-за которой у ребенка возникают проблемы с дыханием, кашель и охриплость голоса. Чтобы предотвратить возникновение заболевания, матери стоит употреблять рыбий жир, а также витамин D.

Реклама

«Результаты нашего исследования показали, что витамин D и рыбий жир в достаточно высоких дозах могут быть полезны для предотвращения появления крупа у детей. Это относительно дешевые добавки, а значит их применение может стать очень рентабельным способом улучшения здоровья детей раннего возраста», — пояснил руководитель исследовательской группы Никлас Брустад.

Реклама

0 0 0 0 0 0