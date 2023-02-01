Здоровье 01 февраля 2023, 17:04 Стало известно, какие продукты провоцируют целлюлит Нутрициолог Алена Добровольская: регулярное употребление соевого соуса грозит целлюлитом Unsplash

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Большинство женщин прикладывают огромное количество усилий для борьбы с ненавистным целлюлитом. Снизить риски его появления поможет соблюдение определенного рациона питания, сообщила нутрициолог Алена Добровольская в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, зачастую целлюлит появляется при чрезмерном употреблении так называемого пищевого мусора. Так, провоцирует развитие целлюлита фастфуд, чипсы и сухарики. Женщинам рекомендуется сокращать употребление соевого соуса и продуктов из пшеничной муки. Кроме того, нутрициолог не советует есть много мучных изделий и добавлять в блюда майонез.

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Добровольская подчеркнула, что «апельсиновая корка» на коже появляется также из-за газированных напитков и бесконтрольного употребления кофе.