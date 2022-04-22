Стало известно, какие продукты негативно влияют на сосуды и сердце

Некоторые продукты способны спровоцировать развитие инфарктов и инсультов. Одним из них является соль. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на турецкое издание En Son Haber.

Соль способна отрицательно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она вызывает образование жира на животе.

По словам специалистов, стоит отказаться от употребления майонеза, кетчупа, соевого соуса и других заправок, так как в них содержится избыточное количество соли. Также опасными продуктами являются сосиски, чипсы и ветчина.