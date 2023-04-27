27 апреля 2023, 18:02
Стало известно, какие привычки влияют на развитие деменции
Utro.ru: для сохранения здравого рассудка в пожилом возрасте нужно правильно питаться
Чрезмерное употребление спиртных напитков, а также курение оказывают большое влияние на развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщило utro.ru, ссылаясь на последние исследования ученых.
Медицинские специалисты советуют для сохранения здравого рассудка в пожилом возрасте правильно питаться, регулярно заниматься спортом, общаться с друзьями и членами семьи, читать книги, а также избавиться от вредных привычек.
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Все вышеперечисленное помогает не только поддерживать мозг в рабочем состоянии, но и стимулирует его активную деятельность.
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Питание
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