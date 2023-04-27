Здоровье 27 апреля 2023, 18:02 Стало известно, какие привычки влияют на развитие деменции Utro.ru: для сохранения здравого рассудка в пожилом возрасте нужно правильно питаться

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Чрезмерное употребление спиртных напитков, а также курение оказывают большое влияние на развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщило utro.ru, ссылаясь на последние исследования ученых.

Медицинские специалисты советуют для сохранения здравого рассудка в пожилом возрасте правильно питаться, регулярно заниматься спортом, общаться с друзьями и членами семьи, читать книги, а также избавиться от вредных привычек.

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Все вышеперечисленное помогает не только поддерживать мозг в рабочем состоянии, но и стимулирует его активную деятельность.