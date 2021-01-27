Стало известно, какие болезни обостряются из-за погодных аномалий

Во время перепада температур следует внимательно следить за состоянием здоровья людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и хроническими бронхитами. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Группы риска — это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт, инсульт, с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит, ринит. Все эти заболевания обостряются именно тогда, когда идет смена погоды», — передает РИА «Новости» ее слова.

По ее словам, заболевания обостряются из-за реакции сосудистой системы человека на перепады температуры. Такой процесс происходит у всех людей, но у здоровых это незаметно.

Врач рекомендует в такую погоду контролировать состояние своего здоровья и при ухудшении самочувствия консультироваться с врачом. А еще нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить и одеваться по погоде. Советы специалиста помогут пережить этот период без осложнений.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в ближайшие дни в центре европейской территории России начнется медленное понижение температуры.