Стало известно, какие блюда не стоит употреблять гипертоникам на Новый год

Некоторые продукты крайне опасно употреблять гипертоникам. Таким мнением поделилась врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный YouTube-канал программы «Жить здорово!».

Эксперт посоветовала людям, которые сталкиваются с повышенным артериальным давлением, отказаться от продуктов, в которых содержится большой процент соли.

«Рекомендация — уменьшить все соленое. <…> Не советую прямые соленья: соленые помидоры, соленые огурцы, соленую рыбу и так далее», — рассказала Малышева.

Соведущий программы, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман подчеркнул, что гипертоникам не стоит также употреблять переработанные мясные продукты, любые сыры, особенно твердые, и консервы. В таким продуктах обычно содержится большое количество соли.

Кроме того, избыток сахара также провоцирует повышенное артериальное давление, поэтому от этой добавки также стоит отказаться.