Стало известно, какая рыба наиболее полезна для здоровья

Рыба содержит в себе множество полезных веществ, необходимых для полноценной работы организма. Эксперты рассказали, какую рыбу лучше всего включить в рацион. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на «Профиль».

В первую очередь стоит обратить внимание на сардину. Такая рыба является источником омега-3-жирных кислот, кальция и витамина D. Добавив сардину в свой рацион, можно значительно улучшить состояние костей.

Сельдь способна предотвратить появление «холестериновых бляшек». Также она благоприятно сказывается на иммунной системе и оказывает противовоспалительное действие.

Скумбрия тоже является очень полезной рыбой. Она содержит в себе большое количество омега-3.