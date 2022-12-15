Здоровье 15 декабря 2022, 11:52 Стало известно, какая ошибка может замедлить процесс лечения гриппа Иммунолог Ирина Ярцева: неправильные дозировки лекарств замедляют ход лечения

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В последние дни в разы участились случаи заболеваний гриппом в России. О том, как не навредить себе и не замедлить процесс лечения рассказала иммунолог Ирина Ярцева в интервью Ura.ru.

По мнению специалиста, зачастую процесс лечения затягивается из-за того, что взрослые люди принимают детские дозировки лекарств. От этого им кажется, что никакие таблетки не помогают.

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Кроме того, не стоит пугаться продолжительной температуры. Во время гриппа она может держаться в течение целой недели.

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