Стало известно, какая группа людей тяжело переносит COVID-19

Среди людей, находящихся в группе риска по коронавирусу, есть те, у кого больше вероятность переболеть COVID-19 в тяжелой форме. Речь идет о предрасположенности к тромбообразованию. Об этом рассказал сосудистый хирург и врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются», — передает радиостанция Sputnik его слова.

Врач также добавил, что если у человека ранее были инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса повышается вероятность нового эпизода. Как правило, в таких ситуациях принимают препараты, разжижающие кровь — антикоагулянты.

Но эксперт предупреждает, что самолечением заниматься нельзя. Нужно обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем начать принимать лекарства. Все дело в том, что антикоагулянты могут привести к очень плачевным последствиям. Например, вызвать сильное длительное кровотечение. Они могут быть внутренними — в головной мозг или глаза.

Ранее доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что бесконтрольный прием витаминов при коронавирусе и других заболеваниях может быть опасен, пишет Ura.ru. Поэтому сначала нужно обратиться к врачу.