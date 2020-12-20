Стало известно, какая группа людей тяжело переносит COVID-19
«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются», — передает радиостанция Sputnik его слова.
Врач также добавил, что если у человека ранее были инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса повышается вероятность нового эпизода. Как правило, в таких ситуациях принимают препараты, разжижающие кровь — антикоагулянты.
Но эксперт предупреждает, что самолечением заниматься нельзя. Нужно обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем начать принимать лекарства. Все дело в том, что антикоагулянты могут привести к очень плачевным последствиям. Например, вызвать сильное длительное кровотечение. Они могут быть внутренними — в головной мозг или глаза.
Ранее доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что бесконтрольный прием витаминов при коронавирусе и других заболеваниях может быть опасен, пишет Ura.ru. Поэтому сначала нужно обратиться к врачу.