Медики рассказали, как защититься от паразитов в домашних условиях | 360°

Здоровье 08 сентября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Медики рассказали, как защититься от паразитов в домашних условиях Yakutsk.ru: тимьян сокращает размножение паразитов в желудочно-кишечном тракте

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Медицинские эксперты рассказали, каким образом можно защититься от паразитов в домашних условиях. Об этом сообщил сайт Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота и Здоровье».

В первую очередь врачи посоветовали обратить внимание на тимьян. Это растение обладает иммуностимулирующим свойством и сокращает размножение паразитов в желудочно-кишечном тракте, написал «ПолитЭксперт».

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Гвоздика эффективно справляется с грибковыми заболеваниями, а полынь — с кишечными глистами.

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Чеснок и имбирь, по словам медиков, способствуют укреплению иммунитета и помогают в профилактике появления глистов.

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