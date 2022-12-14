14 декабря 2022, 15:18
Стало известно, как выявить проблемы в работе поджелудочной железы
Врач Татьяна Романенко: боли вверху живота могут указывать на проблемы с поджелудочной
Боли вверху живота, тошнота и рвота могут являться симптомами нарушений в работе поджелудочной железы. Об этом сообщила врач Татьяна Романенко в интервью «Москве 24».
По словам специалиста, человек может почувствовать дискомфорт в области живота сразу после приема пищи. Болевые ощущения зачастую сопровождаются нарушениями пищеварения.
Реклама
Отмечается, что при первых признаках заболеваний поджелудочной железы необходимо незамедлительно обратиться за помощью медиков.
Реклама
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама