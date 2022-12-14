Здоровье 14 декабря 2022, 15:18 Стало известно, как выявить проблемы в работе поджелудочной железы Врач Татьяна Романенко: боли вверху живота могут указывать на проблемы с поджелудочной

Читать 360tv в

Боли вверху живота, тошнота и рвота могут являться симптомами нарушений в работе поджелудочной железы. Об этом сообщила врач Татьяна Романенко в интервью «Москве 24».

По словам специалиста, человек может почувствовать дискомфорт в области живота сразу после приема пищи. Болевые ощущения зачастую сопровождаются нарушениями пищеварения.

Реклама

Отмечается, что при первых признаках заболеваний поджелудочной железы необходимо незамедлительно обратиться за помощью медиков.

Реклама