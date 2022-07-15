Стало известно, как возрастные проблемы со слухом влияют на память

Директор центра исследований болезни Альцгеймера при клинике Мейо (США), невролог Рональд Петерсен заявил, что возрастные проблемы со слухом связаны с ухудшением памяти и других когнитивных функций. Об этом написал «Ридус».

«Людям, которым трудно следить за нитью беседы или у которых возникают проблемы с памятью и мышлением, может потребоваться проверка слуха», — отметил специалист.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с нарушениями в височной доле. По их словам, проблемы со слухом в будущем могут обернуться социальной изоляцией, и как следствие — вероятностью слабоумия.

«Если люди будут регулярно проверять свою способность слышать и начнут вовремя принимать меры по улучшению слуха, они смогут замедлить снижение когнитивных функций», — добавил Петерсен.

Он посоветовал проверять слух каждые два-три года. Особенно это касается тех людей, у которых появились первые признаки его ухудшения.