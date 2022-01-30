Стало известно, как вакцинация детей поможет спасти взрослых от коронавируса

Вакцинация подростков препаратом «Спутник М» позволит уберечь от инфекции их родителей, бабушек и дедушек, так как дети часто болеют COVID-19 бессимптомно, но выделяют вирус и заражают родственников. Об этом рассказал РИА «Новости» вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Я считаю, что вакцинация детей поможет. <…> Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С „омикроном“ эта история может повториться», — сказал Нетесов.

Он также отметил, что сейчас дети начали массово заражаться «омикроном» из-за свойства этого варианта вируса. Впервые оно было выделено у его предшественника — штамма «дельта».

«Дельтой» тоже сильнее начали болеть дети. Из-за этого компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять. У нас внедрение «Спутника М» начинается сейчас», — отметил эксперт.

Первая российская вакцина для подростков «Спутник М» была зарегистрирована в Минздраве РФ 24 ноября 2021 года. Она предназначена для подростков 12-17 лет. Их вакцинацию будут проводить только с согласия родителей.