Стало известно, как цвет глаз влияет на здоровье

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова рассказала, как тот или иной цвет глаз влияет на здоровье людей. Об этом она сообщила Ura.ru.

По словам специалиста, люди с голубыми глазами чаще других подвержены меланомам, а кареглазые страдают от глауком.

«Люди с пигментированными радужками (с карими глазами — прим. ред.) больше склонны к такому заболеванию, как глаукома, которая характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше, так как меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом. У людей северных широт радужка обычно светлее, солнцезащитного пигмента меньше, а значит глаза менее защищены от солнца. Поэтому такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей», — пояснила медик.

Она также добавила, что гетерохромия — вариация окрашивания глаз, когда радужки имеют разные цвета, может сигнализировать о наличии заболевания или же быть реакцией на определенные лекарственные препараты.