Стало известно, как тренировки помогают справиться с COVID-19

«Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев», — отмечается в исследовании.

По их данным, 85% опрошенных сообщили, что не болели COVID-19, а 15% — болели. Оказалось, что тяжело переносили болезнь те, кто не тренировался. Среди тренирующихся регулярно таких пациентов было меньшинство. Также 15% респондентов перестали тренироваться в спортивных залах и 6% признались, что прекратили любые физические активности с марта. Всего эксперты опросили 7 800 россиян.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, опрос подтвердил, что тренировки и здоровый образ жизни помогают людям реже болеть и легче переносить вирусные заболевания.

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