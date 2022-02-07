Стало известно, как стать более продуктивным во время работы на удаленке

Стало известно, как стать более продуктивным во время работы на удаленкеИз-за удаленной работы многие сотрудники могут стать менее продуктивными. Блогер и предприниматель Елена Сахарова в беседе с NEWS.ru рассказала, как стать более эффективным во время работы из дома.

По словам эксперта, во время работы из дома крайне важно правильно планировать свой день. Стоит выделить рабочее и нерабочее время, выписывать свои ежедневные задачи, а также не забывать про приемы пищи. Лучше всего есть не на рабочем месте.

Также не стоит забывать про физическую активность. Сахарова посоветовала использовать балансировочный диск для укрепления мышц и улучшения осанки. Во время работы лучше отказаться от телефона и позволять себе отдыхать.