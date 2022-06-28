Стало известно, как спастись от жары с помощью нагрева и охлаждения

Многие люди тяжело переносят жаркую погоду. При этом часто бывает, что в квартире не установлен кондиционер. Сайт kp.ru совместно с к. м. н., неврологом Виктором Коссом, к. м. н., фитотерапевтом Еленой Корсун, врачом скорой помощи Михаилом Коневским рассказал, как спастись от высоких температур.

В жаркую погоду хорошим способом охладиться является горячий чай, так как он способен отрегулировать теплообмен. Лучше всего отдать предпочтение зеленому, так как в его составе есть активные вещества, которые понижают температуру.

Кроме того, перед вентилятором можно установить чашки со льдом или бутылки с замороженной водой. Таким образом получится охладить воздух в квартире.

Окна стоит занавесить влажными простынями или плотными занавесками. Тогда горячий воздух не будет попадать в дом.

Крепкий сон также является залогом хорошего самочувствия. Перед тем, как ложиться спать, стоит прогуляться в прохладном парке, а также выпить чашку чая с мятой.