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    10 сентября 2021, 13:06

    Стало известно, как снизить тяжесть мигреней

    Оксана Лавнюженко

    Ученые из Стамбульского университета рассказали, как снизить тяжесть от боли при частых приступах мигрени. По их словам, на это может повлиять сбалансированный рацион питания с употреблением качественных продуктов, написал «Ридус».

    Стало известно, как снизить тяжесть мигреней

    Для исследования были приглашены взрослые, которые страдают частыми мигренями. Ученые проанализировали их рацион питания между приступами. Оказалось, что у тех, кто придерживается средиземноморской диеты и диеты DASH, частота мигреней уменьшается.

    «Связь между качеством диеты и более легкими клиническими признаками мигрени подчеркивает важность хороших продуктов в лечебном питании при этом заболевании», — сообщили авторы исследования.

    Указанные выше виды диет включают овощи, фрукты, зелень, жирную рыбу, оливковое масло, цельнозерновые продукты, нежирную молочку, орехи, семена и бобовые.