Стало известно, как снизить тяжесть мигреней

Ученые из Стамбульского университета рассказали, как снизить тяжесть от боли при частых приступах мигрени. По их словам, на это может повлиять сбалансированный рацион питания с употреблением качественных продуктов, написал «Ридус».

Для исследования были приглашены взрослые, которые страдают частыми мигренями. Ученые проанализировали их рацион питания между приступами. Оказалось, что у тех, кто придерживается средиземноморской диеты и диеты DASH, частота мигреней уменьшается.

«Связь между качеством диеты и более легкими клиническими признаками мигрени подчеркивает важность хороших продуктов в лечебном питании при этом заболевании», — сообщили авторы исследования.

Указанные выше виды диет включают овощи, фрукты, зелень, жирную рыбу, оливковое масло, цельнозерновые продукты, нежирную молочку, орехи, семена и бобовые.