Здоровье 02 февраля 2023, 12:22 Стало известно, как снизить риск тромбообразования

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Сосудистый хирург Марк Уайтли в разговоре с изданием Daily Express назвал способ снижения риска тромбообразования. По его словам, человеку следует выпивать от шести до восьми стаканов чистой воды в день.

Главной причиной сгущения крови является обезвоживание. Если человек выпивает достаточно воды за день, то его кровь разжижается, написало РИА ФАН.

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Также хирург посоветовал регулярно заниматься спортом. Физические упражнения активизируют движение крови, тем самым снижая риск тромбообразования. Врач порекомендовал отказаться от сладкой газировки и энергетиков.