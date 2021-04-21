Стало известно, как распознавать рак легких по лицу

Наиболее распространенным онкологическим заболеванием является рак легких. Он также считается наиболее серьезным. Данный недуг можно вычислить по состоянию лица, рассказал Express.

Одним из наиболее распространенных симптомов рака легких являются отеки, которые заметны на лице и шее человека. Врачи называют это обструкцией верхней полой вены, расположенной по середине грудной клетки. Именно так кровь поступает из тела в сердце.

Движение крови при возможном развитии рака может блокироваться и тогда это приводит к отечности. Если это происходит, человек может испытывать головные боли, отдышку, замечать нарушение зрения, головокружения, напомнило ИА Nation News.