Стало известно, как прогулки на свежем воздухе влияют на сон

Прогулки на свежем воздухе помогают побороть бессонницу и восстановить режим сна. Об этом сообщило издание Live24 со ссылкой на Expressen.

По данным сайта «ПолитЭксперт», также рекомендуется не использовать перед сном гаджеты, а вот медитации и душ, наоборот, полезны. Это может помочь в тех случаях, когда человеку требуется длительное время для засыпания.

Также возможны нарушения сна, при которых человеку кажется, что он выспался, при этом днем он постоянно чувствует себя усталым. Подобное может быть связано с сонным апноэ — остановкой дыхания во сне. Тогда нужно использовать специальные дыхательные маски. В любом случае стоит обратиться к врачу, чтобы выявить точную причину.

В некоторых случаях необходимо принимать мелатонин. Например, если человек просыпается слишком рано и не может уснуть потом. Подобное нарушение может быть связано с гормональным сбоем и и особенно активно проявляться ближе к пожилому возрасту.

Кроме того, у нарушений сна могут быть причины, связанные с психическим состоянием. В таких случаях следует обращаться к психологу и психиатру.