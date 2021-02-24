Стало известно, как определить высокий уровень холестерина по глазам

Признаком высокого холестерина в крови не всегда является лишний вес. Узнать об отклонениях в организме помогут глаза.

овышения холестерина в крови осложняется тем, что оно практически не имеет очевидных симптомов. Однако у некоторых людей с этим заболеванием могут появиться небольшие шишки вокруг уголков век, известные как ксантелазма. Сами по себе эти комочки не вредны, но при осмотре врач не должен игнорировать их. Об этом сообщило издание Daily Express.

Квантелазмы вызваны скоплением желтоватых холестериновых отложений под кожей вокруг глаз. Они появляются не всех, у кого повышен холестерин в крови, но в некоторых случаях они могут помочь диагностировать болезнь на ранних стадиях. Однако квантелазмы могут появиться, даже если уровень холестерина в норме.

Основным визуальным признаком повышенного холестерина могут быть дуга или кольцо вокруг радужки глаза Arcus senilis, в народе она называется старческая дуга.

Отложение фосфолипидов и холестерина в периферической роговице чаще встречается встречается у пожилых людей, но может появиться и у молодых людей при очень высоком уровне холестерина и триглицеридов.

У людей с семейной гиперлипидемией дуга обычно возникает в возрасте до 45 лет и связана с повышенным риском сердечных заболеваний. Arcus senilis — это серая или белая дуга, видимая над и под внешней частью роговицы-прозрачное куполообразное покрытие над передней частью глаза. В конечном итоге дуга может стать полным кольцом вокруг радужной оболочки вашего глаза.

Лучший способ снизить уровень холестерина — следить за своим питанием и снизить употребление насыщенных жиров животного происхождения.

Многие врачи рекомендуют регулярно проверять уровень холестерина по крайней мере каждые пять лет, особенно если вы относитесь к группе высокого риска.

Это можно сделать с помощью простого анализа крови.