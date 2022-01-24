Стало известно, как «омикрон» проникает в организм

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может происходить через глаза. Об этом заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

По словам специалиста, он сталкивался с такими случаями, когда человек вылечивался осенью от «дельты», а зимой снова подхватывал коронавирус.

«Вероятно, это был именно „омикрон“. Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — сказал Исаев ТАСС.

Он отметил, что пока мало информации о точной симптоматики «дельты» и «омикрона».

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может остановить пандемию в Европе. При этом не исключено его возвращение к концу года.

Штамм коронавируса «омикрон» выявили осенью 2021 года на юге Африки. Этот вариант вируса зафиксировали уже в 64 регионах России. По данным оперштаба, доля «дельты» среди новых случаев заражения составляет 51,9%, а «омикрона» и других штаммов — 48,1%.