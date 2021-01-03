Стало известно, как не набрать лишний вес в праздники

Чтобы не набрать лишний вес в праздники, нужно чаще заниматься спортом. Таким мнением поделилась тренер Бегового сообщества Вера Соснова.

Тренер советует в праздничные дни не забывать про легкую пробежку, силовые тренировки и ОФП.

«Калории должны и приходить, и уходить! <…> Поэтому заранее подготовьтесь и выстройте баланс в тренировках и питании. Помните: праздничный прием пищи можно компенсировать правильной тренировкой, которая утилизирует лишние калории. И в будущем вам будет проще отходить от праздников», — передает RT слова эксперта.

Соснова обратила внимание, что особо важно контролировать себя, когда садишься за новогодний стол. Однако она согласилась, что в такие дни можно немного расслабиться и отойти от привычного рациона, если не забывать о физических нагрузках.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала закуску, которая поможет не пьянеть. По ее мнению, с этой функцией хорошо справляются грибы. Все дело в высоком содержании в них хитозана — сорбента. Дневная норма грибов для человека не должна превышать 100–150 граммов.