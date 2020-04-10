Стало известно, как не испортить осанку на удаленке
Life.ru рассказал, как не испортить осанку на удаленной работе. Если вы работаете из дома, то, скорее всего, постоянно сидите. Это дает большую нагрузку на спину и шею. Есть выход — купить геймерское кресло.
Сообщается, что игровые кресла отлично подойдут для удаленной работы. Они контролируют осанку. Такие кресла оснащаются наполнителем более высокой плотности. Из-за этого сиденье и спинка становятся более упругими, поэтому могут контролировать осанку владельца. Они подстраиваются под скелет пользователя.
Офисные кресла не смогут заменить геймерские, так как на них нет подголовника и поясничного валика, а без них держать осанку трудно. Однако, необходимые подушки можно докупить и улучшить имеющееся кресло.