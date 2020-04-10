Стало известно, как не испортить осанку на удаленке

Сообщается, что игровые кресла отлично подойдут для удаленной работы. Они контролируют осанку. Такие кресла оснащаются наполнителем более высокой плотности. Из-за этого сиденье и спинка становятся более упругими, поэтому могут контролировать осанку владельца. Они подстраиваются под скелет пользователя.

Офисные кресла не смогут заменить геймерские, так как на них нет подголовника и поясничного валика, а без них держать осанку трудно. Однако, необходимые подушки можно докупить и улучшить имеющееся кресло.