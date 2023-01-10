Здоровье 10 января 2023, 17:53 Стало известно, как музыка может помочь вернуться в форму Мелодия может приучить человеку к определенному режиму питания freepik

Читать 360tv в

Новогодние каникулы подошли к концу, и многие россияне пытаются вернуть прежнюю физическую форму после череды праздничных застолий. О том, как музыка поможет в этом нелегком деле, рассказала диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, вернуться в привычную форму можно с помощью налаживания четкого режима питания. Поможет в этом любая понравившаяся мелодия. Так, врач порекомендовала поставить напоминание в телефоне с определенной музыкой, которая каждый раз будет сигнализировать о необходимости приема пищи.

Реклама

Благодаря этому человек сможет контролировать свой режим питания и получить приятные ощущения, связанные с едой. Также под любимые мелодии можно наладить режим сна, добавила врач.

Реклама