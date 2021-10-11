Стало известно, как можно превратить фастфуд в полезную еду

Диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказала, как обычный фастфуд можно сделать полезным. По ее словам, порционные салаты и готовые овощи с белковыми продуктами, которые продаются в бакалеях, можно смело употреблять в пищу. Об этом сообщил Ura.ru.

«Сейчас очень много супермаркетов, где есть отделы бакалеи, домашней кухни и салат-бары, то есть представлены варианты каких-то салатов. Салаты без соусов, а-ля греческий, в таком случае можно рассматривать как фастфуд, но полезный. Или в тех же отделах, где уже готовый продукт дают порционно, можно выбрать какие-то овощи и кусочек белкового продукта. Это быстро, человек не тратит на это время», — объяснила URA.RU Наталья Лазуренко.

По словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врача-диетолога Михаила Гинзбурга, полезными могут быть и бутерброды. Если на зерновой хлеб положить рыбу и много салата, то такой перекус сойдет за вполне здоровый. Однако пока не много людей готовы перейти на такую еду, заключил медик.