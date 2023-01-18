Здоровье 18 января 2023, 15:52 Стало известно, как избежать появления седых волос в молодом возрасте Дерматовенеролог Турбовская: авокадо способно отсрочить появление седых волос Unsplash

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Преждевременное появление седых волос может указывать на аутоиммунные заболевания и индивидуальные генетические особенности человека. О том, как избежать поседения в молодом возрасте, рассказала дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, отсрочить появление седых волос можно в случае, если человек попытается снизить уровень стресса. В очень молодом возрасте также могут поседеть люди, которые придерживаются строгих диет.

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Кроме того, устранение и восполнение дефицитов витамина В12, цинка и железа в организме позволит избавиться от данной проблемы. Врач порекомендовала почаще употреблять в пищу грецкие орехи, авокадо и темный шоколад.

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