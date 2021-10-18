Стало известно, как избавиться от сильной худобы

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что нездоровая худоба — повод немедленно обратиться к специалистам. По его словам, пациенту необходимо посетить врача «широкой практики». Он произведет необходимый анализ и установит причины нездоровой худобы, передала «Вечерняя Москва».

«Если человек пришел к этому состоянию, он должен показаться врачу широкой практики. Тот определит причины нездоровой худобы. Очень часто у недостатка веса имеется нездоровая природа. Это может быть связано с наличием опухолей, паразитарными заболеваниями, хроническими инфекциями, нарушением обмена веществ. Тогда человек нуждается в лечении», — сообщил специалист.

Он отметил, что добровольная худоба также не здорова и требует детального внимания со стороны врача. Эту проблему не так просто решить своими силами.

«Люди часто ошибочно полагают: если что-то не так, нужно поспать, успокоиться, справиться самому. Такой подход только затягивает время решения проблемы и ухудшает ситуацию. Если у человека есть нездоровое стремление к худобе, нужен именно психотерапевт или психолог, корректирующий психические проблемы. В тяжелых случаях требуется даже психиатр», — заключил диетолог.