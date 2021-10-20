Стало известно, как часто можно есть мясо без вреда для здоровья

Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова прокомментировала слова диетолога Ольги Чунтовой о том, что полный отказ от мяса может привести к различным заболеваниям. Специалист рассказала, как часто можно есть животный белок без вреда для здоровья. Об этом написало ИА Nation News.

В мясе содержится множество полезных микроэлементов и витаминов — Омега-3, йод и другие. Из-за прекращения потребления этого продукта могут развиваться гормональные нарушения, анемия и даже риск инсульта. По словам диетолога, лучше всего отдавать предпочтение рыбе.

«Мясо можно заменить любыми продуктами, входящими в эту группу: рыба, птица, любое другое мясо, морепродукты, бобовые, тофу, орехи, семена, ореховая паста, яйца. Есть мясо очень часто не стоит вообще никому. Лучше снизить его употребление, отдавая предпочтение рыбе», — посоветовала специалист.

Людям имеющим подагру, лучше не есть мясо вовсе. Всем остальным следует просто контролировать его количество в рационе.

«Самое главное — ограничить потребление мясных субпродуктов: сосисок, ветчины, колбасы. Это лучше употреблять очень редко, скажем, раз в месяц. Мясо допустимо есть пару раз в неделю. Сердечно-сосудистые заболевания напрямую не связаны с употреблением этих продуктов. Есть лишь некоторая корреляция, поскольку мясо содержит не совсем полезный жир», — заключила Нефедова.