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    20 октября 2021, 12:29

    Стало известно, как часто можно есть мясо без вреда для здоровья

    Диетолог Нефедова: сосиски и колбасы стоит есть не чаще одного раза в месяц

    Оксана Лавнюженко

    Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова прокомментировала слова диетолога Ольги Чунтовой о том, что полный отказ от мяса может привести к различным заболеваниям. Специалист рассказала, как часто можно есть животный белок без вреда для здоровья. Об этом написало ИА Nation News.

    Стало известно, как часто можно есть мясо без вреда для здоровья

    В мясе содержится множество полезных микроэлементов и витаминов — Омега-3, йод и другие. Из-за прекращения потребления этого продукта могут развиваться гормональные нарушения, анемия и даже риск инсульта. По словам диетолога, лучше всего отдавать предпочтение рыбе.

    «Мясо можно заменить любыми продуктами, входящими в эту группу: рыба, птица, любое другое мясо, морепродукты, бобовые, тофу, орехи, семена, ореховая паста, яйца. Есть мясо очень часто не стоит вообще никому. Лучше снизить его употребление, отдавая предпочтение рыбе», — посоветовала специалист.

    Людям имеющим подагру, лучше не есть мясо вовсе. Всем остальным следует просто контролировать его количество в рационе.

    «Самое главное — ограничить потребление мясных субпродуктов: сосисок, ветчины, колбасы. Это лучше употреблять очень редко, скажем, раз в месяц. Мясо допустимо есть пару раз в неделю. Сердечно-сосудистые заболевания напрямую не связаны с употреблением этих продуктов. Есть лишь некоторая корреляция, поскольку мясо содержит не совсем полезный жир», — заключила Нефедова.