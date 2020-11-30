Стало известно, где в Петербурге можно сделать КТ легких бесплатно

Отмечается, что с 1 мая этого года начали работать 3 РКТ-центра: ООО «НМЦ-Томография», ООО «Центр точной диагностики» и ООО ЛДЦ МИБС. Также центры РКТ открылись в ООО ЛДЦ МИБС и в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106». В начале июня появился Центр в СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского». В ноябре ввели еще два центра. Один на базе СПб ГБУЗ «Николаевская больница», а другой на базе СПб ГБУЗ «Покровская больница».