Стало известно, что зеленый чай может предотвратить выпадение волос

Некоторые люди с возрастом теряют больше волос, чем хотелось бы. Однако зеленый чай может предотвратить облысение и сделать шевелюру более густой.

Согласно исследованиям в области здравоохранения, как сообщила газета Dаilу Ехрrss, есть причина, по которой зеленый чай был провозглашен одним из самых здоровых напитков на планете. Напиток веками хвалили за его многочисленные преимущества для здоровья, и он может стать ответом на предотвращение облысения и помочь увеличить рост волос.

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые в большинстве случаев поступают из соединений, известных как флаванолы. Эти флаванолы относятся к типу катехинов. Наиболее распространенным и мощным катехином в зеленом чае является эпигаллокатехин галлат (ЭГКГ), который связан со снижением риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Однако ученые обнаружили, что он может предотвратить выпадение волос.

ЭГКГ хорошо влияет на здоровье волосяных фолликулов, что способствует меньшему выпадению и истончению волос, лечит перхоть, шелушение кожи головы и псориаз. Зеленый чай помогает поддерживать правильный уровень содержания белка в составе коже головы, а также увлажняет и питает ее.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США, было дополнительно проанализировано усиление роста человеческих волос зеленым чаем.

«Мы предполагаем, что ЭГКГ стимулирует рост человеческих волос через эти двойные пролиферативные и антиапоптотические эффекты на DPC», — сообщалось в исследовании.

Опыт на мышах показал, что грызуны, получившие лечение богатым ЭГКГ зеленым чаем, испытывали значительно меньшее выпадение волос, чем те, кто не получал лечения.

В пилотном исследовании 10 участников с андрогенетической алопецией (гормональная потеря волос, которая обычно поражает мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше) принимали добавку с зеленым чаем в течение 24 недель.

В конце исследования у 80 процентов участников наблюдалось значительное улучшение роста волос. Оказалось, что гормоны тестостерон и дигидротестостерон уменьшают фазу роста волос и увеличивают их выпадение, а ЭГКГ подавляет действие этих гормонов и замедляет выпадение волос.