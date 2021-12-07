Стало известно, что виноградные косточки способны останавливать старение

Экстракт виноградных косточек способен замедлять старение. Подобное исследование появилось в журнале Nature Metabolism. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Planet Today.

Специалисты объяснили, что многие заметные глазу возрастные изменения могут происходить в клеточной структуре организма. Все это связано со стрессом, болезнями и травмами, с которыми человек сталкивается на протяжении всей жизни. Таким образом клетки организма повреждаются, а с возрастом из-за обилия повреждений возникают воспаления.

Ученые изучили действие 46 растительных экстрактов на клеточное строение. Выяснилось, что экстракт виноградных косточек благодаря содержащемуся в нем процианидину С1 способен убивать стареющие клетки. При этом на молодые клетки вещество никак не влияет.

Действие экстракта проверяли на животных. Его применение снизило количество стареющих клеток и привело к улучшению здоровья мышей. В дальнейшем специалисты планируют использовать эти знания для укрепления здоровья людей.