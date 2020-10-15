Стало известно, что происходит с легкими больного COVID-19

Легкие становятся главной мишенью COVID-19. Они сильно отекают и весят значительно больше обычного. Вирус поражает и другие органы человеческого организма.

Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала в эфире телеканала «Россия 1», как именно выглядят легкие заразившегося коронавирусом.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — пояснила специалист.

Гришина добавила, что здоровые легкие весят около 350 граммов — это их стандартная масса. Если пациент болен COVID-19, то они могут увеличиться до двух килограммов. Из-за болезни также нередко происходит закупорка легочной артерии.

В основном из-за коронавируса, по словам медика, умирают люди в возрасте около пятидесяти лет. Однако в последнее время число жертв инфекции среди молодых пациентов несколько выросло.

COVID-19 способен поразить и другие ткани и органы, заключила патологоанатом.

Во всем мире с начала пандемии, напомнила «Газета.ru», выявили более 38 миллионов заразившихся коронавирусом. Выздороветь удалось 28 миллионам, свыше миллиона скончались. В России, по последним данным, подтвердили 1 340 409 случаев COVID-19.