Здоровье 19 мая 2023, 16:27 Стало известно, что обсудят на форуме по лекарственной безопасности в стартовый день ПМЭФ-2023 Появилась деловая программа форума по лекарственной безопасности стартового дня ПМЭФ-2023 Freepik

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Фармацевтический форум «Лекарственная безопасность» пройдет 14 июня — в стартовый день ПМЭФ-2023. Организаторы сообщили «360», какой будет программа.

Собрание форума называется «Национальная лекарственная политика: путь к суверенитету России». Ключевые темы, которые будут обсуждать на пленарной сессии:

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международное сотрудничество в области лекарственной безопасности;

импортозамещение;

внедрение индивидуальных подходов к разработкам и медицинским технологиям;

обеспечение пациентов с онкозаболеваниями лекарствами;

цифровая трансформация фармрынка.

«Отдельная сессия будет посвящена результатам перезагрузки фармацевтической отрасли», — сообщили организаторы.

Как отметил советник президента России Антон Кобяков, форум «Лекарственная безопасность» имеет огромное практическое значение для поиска лучших возможностей и путей трансформации фармацевтической отрасли. Эксперты на мероприятии поднимут вопросы развития отечественных технологий и поставят новые цели для развития отрасли.

Сессия форума пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Росздравнадзора, Центрального научно-исследовательского института Минздрава РФ, Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России, Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза. Место проведения: конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1.

Уже более 1600 человек откликнулись на приглашение к работе крауд-площадки по сбору тем для Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Участники предложили свыше 1350 тем для обсуждений.

Гостем ПМЭФ в 2023 году станут Объединенные Арабские Эмираты — надежный партнер России. Участие государства в экономическом форуме даст новый импульс в развитии сотрудничества РФ и ОАЭ.