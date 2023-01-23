23 января 2023, 12:08
Стало известно, что газовые плиты могут вызвать астму
Из-за использования газовых плит в быту риск возникновения астмы возрастает на 42%, а развития хронической формы заболевания — на 24%. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Bloomberg.
Как показали исследования ученых, существует некая связь между диоксидом азота и развитием астмы у детей.
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В Калифорнии специалисты изучали газовые плиты и качество воздуха в домах, где они стояли. Результаты показали, что в 52 из 53 жилых помещений была зафиксирована утечка метана. Причем она происходила при выключенных плитах.
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