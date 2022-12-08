Здоровье 08 декабря 2022, 17:44 Стало известно, что дефицит солнечного света могут восполнить яйца и рыба Врач Татьяна Романенко: в одной порции лосося содержится суточная норма витамина D

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С приходом зимы и морозов люди все реже видят солнце и греются под его лучами. Дефицит солнечного света помогут восполнить яйца и рыба, сообщила врач Татьяна Романенко в беседе с с Pravda.Ru.

По словам специалиста, порядка 60% населения нашей страны страдает от недостатка витамина D. Получить его можно при помощи профилактических доз в таблетках. Большое количество этого витамина содержится в лососе — в 125 граммах этой рыбы содержится суточная норма.

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Также потребность в витамине D можно закрыть, если употреблять в пищу два яйца в день, добавила врач.

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