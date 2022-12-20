Здоровье 20 декабря 2022, 13:36 Стало известно, чем опасны освежители воздуха Аллерголог Надежда Логина: освежители со смесью бутана очень токсичные

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Во многих освежителях воздуха содержится большое количество опасных для здоровья и вредных веществ. Подробнее об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала аллерголог Надежда Логина.

По словам специалиста, данная продукция опасна содержащейся в ней смесью пропана и бутана.

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Отмечается, что освежители воздуха не стоит распылять в помещениях площадью менее 15 квадратных метров. Также с такими средствами нужно быть осторожным при присутствии в помещении детей и людей с аллергией.

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