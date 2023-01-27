Здоровье 27 января 2023, 13:52 Стало известно, чем опасна процедура «Булхорн» Популярная процедура является табу для многих пластических хирургов

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В последнее время не теряет своей актуальности мода на пухлые губы, и многие годы женщины увеличивают их в кабинетах косметологов. Об опасности коррекции губ при проведении процедуры «Булхорн» рассказала ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, суть популярной процедуры заключается в поднятии верхней губы при помощи хирургического вмешательства, в результате чего достигается эффект губ «бантиком».

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Однако для многих врачей «Булхорн» является табу, так как после операции у пациентки могут остаться рубцы. С возрастом кожа потеряет упругость и шрамы на лице приобретут неэстетичный вид.