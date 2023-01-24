Здоровье 24 января 2023, 17:12 Стало известно, чем грозит повышенная тревожность Стресс может вызвать множество серьезных заболеваний

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Многие люди в современном мире отмечают у себя повышенную тревожность. Неконтролируемые реакции человека на стрессовые ситуации могут привести к возникновению серьезных заболеваний, сообщила завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, тревожные мысли могут сопровождаться невинными, на первый взгляд, реакциями организма в виде кровотечений из носа. Однако при сильных стрессах у человека развиваются различные аутоиммунные заболевания.

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Кроме того, в самых тяжелых случаях человек рискует заполучить рассеянный склероз.

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