Стало известно, чем голуби опасны для людей

Даже находясь рядом с голубем, можно заразиться вирусом или неврологическим заболеванием, а также подцепить блох или клещей. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

«Во-первых, голуби могут быть переносчиками инфекций, потому что они взаимодействуют со свалками и помойками. Они просто на лапах, на клюве, на оперении могут переносить бактерии, которые живут в этих местах. Это просто, так сказать, „болезни немытых рук“», — рассказал эксперт.

Также голуби, как и любые птицы, являются переносчиками инфекционных заболеваний, которые могут привести к неврологическим расстройствам у людей, например к неврозу.

«Это совершенно не значит, что все голуби инфицированы. В основном не инфицированы, но инфицированных все же много. Поэтому ни голубей, ни диких птиц лучше руками не трогать», — предупредил Чудаков.

Помимо этого, голуби переносят на себе клещей и блох, так что не стоит стоять поблизости, когда стая птиц взлетает и активно машет крыльями.

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