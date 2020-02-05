Стали известны сроки разработки вакцины от коронавируса в России

С вакциной от коронавируса придется подождать. На ее разработку в России уйдет около года. Лекарство может появиться через 8-10 месяцев, заявили в Минздраве. Так что пока лучше не болеть.

Сроки появления вакцины против коронавируса озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова привел ТАСС.

Сейчас в стране работают над тем, чтобы нивелировать вред, который способен причинить 2019-nCoV. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже упомянул разработку вакцины и напомнил про усиленный контроль на границе РФ. Главу государства Владимира Путина информируют о ситуации каждый час.

Вспышка неизвестной пневмонии, которую вызвал новый тип коронавируса, началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. Вирус быстро вышел за пределы Китая и распространился по другим странам.

Два случая заражения — в Тюменской области и Забайкалье — зафиксированы в РФ. Находившихся на китайской территории россиян эвакуировали из провинции Хубэй самолетами Военно-космических сил. Признаков заражения у них нет, но людей поместят на карантин в тюменский реабилитационный центр. Там они пробудут две недели.