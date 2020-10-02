Стали известны сроки пострегистрационных испытаний вакцины «Вектора»

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже получил патенты на свою вакцину от коронавируса. Пострегистрационные испытания препарата начнутся уже в ноябре или декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Пострегистрационные исследования вакцины „ЭпиВакКорона“ с участием пяти тысяч добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, то есть в ноябре–декабре 2020 года. Продолжительность этих исследований составит шесть месяцев», — привел ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе уточнили, что тесты начнут делать в Сибири, а затем и в других российских регионах. Поучаствовать в испытаниях смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Пока специалисты только составляют список медицинских учреждений, где будет проходить вакцинация.

По данным Роспотребнадзора, первая партия вакцины от COVID-19 должна быть выпущена к концу октября. Речь идет о 10 тысячах доз. Широкое применение препарата стартует после запуска массового производства.

Ранее Роспатент сообщил, что центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 30 сентября завершились клинические испытания препарата.