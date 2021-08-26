Стало известно о случаях «разрыва легких» у пациентов с ковидом

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич заявила о росте пациентов с «разрывом легких». Такая ситуация наблюдается в последнее время все чаще и связана она с коронавирусной инфекцией. Об этом написала Lenta.ru.

По словам специалиста, при осложнении воздух скапливается между листками плевры, то есть между серозной оболочкой легких. У пациента наступает уменьшение объема и выпадение из процесса дыхания легкого. При этом нарастает дыхательная недостаточность. Такие процессы приводят к хирургическому вмешательству. Заболевшему необходимо дренировать легкое и выпускать воздух.

Разрывы чаще всего происходят в наиболее воспаленной области легкого. На него также могут повлиять курение и другие хронические заболевания, из-за которых легкие были повреждены до ковида.

«В самом начале пандемии, в первую волну, такого не было. А уже во вторую волну мы начали отмечать такие явления. Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности», —резюмировала Станевич.