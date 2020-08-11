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    11 августа 2020, 18:22

    Стали известны симптомы нового смертельного вируса SFTS

    Анастасия Калинина

    В Китае выявили новый вирус SFTS, который передается через грызунов. В России случаев заражения пока нет. Но стоит запомнить типичные для этого вируса симптомы, чтобы определить болезнь на ранней стадии развития.
    Стали известны симптомы нового смертельного вируса SFTS

    По мнению иммунолога Владимира Болибока, самые явные симптомы — тяжелая лихорадка, ломка тела, слабость и головная боль, цитирует его сайт Kp.ru. Неочевидным, но очень опасным симптомом является снижение количества тромбоцитов в организме. Эксперт отметил, что из-за этого может произойти кровотечение, что приведет к кровоизлиянию в мозг, а это уже летальный исход.

    Как считает иммунолог, в России есть препарат, способный лечить симптомы нового вируса.

    Наши специалисты говорят, что по характеристикам в России есть препарат «Ингавирин», который должен помогать при возникновении симптомов SFTS

    Владимир Болибок.

    Вспышка нового вируса SFTS произошла в Китае, там от болезни умерло более 60 человек. По мнению Владимира Болибока, в России смертельный вирус может появиться, если инфицированные грызуны из Китая появятся на нашей территории.

    Новости SMI.FM