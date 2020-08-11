Стали известны симптомы нового смертельного вируса SFTS

В Китае выявили новый вирус SFTS, который передается через грызунов. В России случаев заражения пока нет. Но стоит запомнить типичные для этого вируса симптомы, чтобы определить болезнь на ранней стадии развития.

По мнению иммунолога Владимира Болибока, самые явные симптомы — тяжелая лихорадка, ломка тела, слабость и головная боль, цитирует его сайт Kp.ru. Неочевидным, но очень опасным симптомом является снижение количества тромбоцитов в организме. Эксперт отметил, что из-за этого может произойти кровотечение, что приведет к кровоизлиянию в мозг, а это уже летальный исход.

Как считает иммунолог, в России есть препарат, способный лечить симптомы нового вируса.

Наши специалисты говорят, что по характеристикам в России есть препарат «Ингавирин», который должен помогать при возникновении симптомов SFTS Владимир Болибок.

Вспышка нового вируса SFTS произошла в Китае, там от болезни умерло более 60 человек. По мнению Владимира Болибока, в России смертельный вирус может появиться, если инфицированные грызуны из Китая появятся на нашей территории.